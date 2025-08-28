Milan, Jimenez non è stato convocato per il Lecce

Il Milan è partito direzione Lecce in vista della trasferta di domani sera al Via del Mare (la partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Non sono presenti con la squadra Ardon Jashari, per lui un infortunio serio al perone dopo uno scontro di gioco in allenamento, e Alex Jimenez. Per quest'ultimo ci sono tre squadre interessate: Como e Roma, come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore e anche il Bournemouth che si è mosso per un trasferimento in prestito. Motivi di mercato dunque dietro alla non convocazione di Jimenez.

