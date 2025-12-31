Milan, Leao e Gabbia in gruppo: il punto sull'infermeria

Nel video le ultime notizie in casa Milan con Peppe Di Stefano. Rafael Leao ha lavorato per il terzo giorno di fila con la squadra, mentre Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida contro il Cagliari (in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45 e live su Sky e in streaming su NOW). Come da programma, invece, Pulisic ha svolto lavoro personalizzato, ma è previsto che torni ad allenarsi in gruppo già nella giornata di giovedì 1° gennaio. Pure Nkunku non ha lavorato sul campo, ma anche lui dovrebbe rientrare giovedì. Lato mercato, nessun problema per il tesseramento di Fullkrug, con il Milan che depositerà il suo contratto il 2 gennaio dopo la deroga data ai rossoneri e al Cagliari da parte della Figc .