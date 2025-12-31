Milan, Leao e Gabbia in gruppo: il punto sull'infermeria

00:02:50 min
|
6 giorni fa

Nel video le ultime notizie in casa Milan con Peppe Di Stefano. Rafael Leao ha lavorato per il terzo giorno di fila con la squadra, mentre Matteo Gabbia è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della sfida contro il Cagliari (in programma venerdì 2 gennaio alle 20.45 e live su Sky e in streaming su NOW). Come da programma, invece, Pulisic ha svolto lavoro personalizzato, ma è previsto che torni ad allenarsi in gruppo già nella giornata di giovedì 1° gennaio. Pure Nkunku non ha lavorato sul campo, ma anche lui dovrebbe rientrare giovedì. Lato mercato, nessun problema per il tesseramento di Fullkrug, con il Milan che depositerà il suo contratto il 2 gennaio dopo la deroga data ai rossoneri e al Cagliari da parte della Figc .

lecce roma formazioni ufficialilecce roma formazioni ufficiali
serie a
Lecce-Roma, le formazioni ufficiali
00:03:15 min
| 8 ore fa
pubblicità
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, lavoro a parte per Nkunku e Loftus-Cheek
00:03:22 min
| 10 ore fa
parma inter bonny recuperato news videoparma inter bonny recuperato news video
serie a
Inter, Bonny recuperato per la trasferta di Parma
00:01:02 min
| 13 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, per Neres trauma distorsivo alla caviglia
00:02:47 min
| 1 giorno fa
coll guardalàcoll guardalà
serie a
Juventus, lavoro personalizzato per Conceicao e Kelly
00:02:00 min
| 1 giorno fa
COLL INTERCOLL INTER
serie a
Inter, Bonny torna a disposizione con il Parma
00:01:03 min
| 1 giorno fa
coll guardalàcoll guardalà
serie a
Juventus, Kelly e Conceicao affaticati: le news
00:02:14 min
| 1 giorno fa
roma difesa emergenzaroma difesa emergenza
serie a
Roma, emergenza in difesa in vista del Lecce
00:03:51 min
| 1 giorno fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, infortunio Neres: attesa per gli esami
00:02:20 min
| 1 giorno fa
ANALISI EPISODIO SCAMACCAANALISI EPISODIO SCAMACCA
serie a
Scamacca e il gol annullato: il commento di Sky Calcio Club
00:07:35 min
| 2 giorni fa
JUVE, GIOCO E PESO MAGLIAJUVE, GIOCO E PESO MAGLIA
serie a
In questa Juve c'è chi sente il peso della maglia? L'analisi
00:05:38 min
| 1 giorno fa
conf kolarovconf kolarov
serie a
Kolarov: "Abbiamo fatto una partita di altissimo livello"
00:05:22 min
| 2 giorni fa
lecce roma formazioni ufficialilecce roma formazioni ufficiali
serie a
Lecce-Roma, le formazioni ufficiali
00:03:15 min
| 8 ore fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, lavoro a parte per Nkunku e Loftus-Cheek
00:03:22 min
| 10 ore fa
parma inter bonny recuperato news videoparma inter bonny recuperato news video
serie a
Inter, Bonny recuperato per la trasferta di Parma
00:01:02 min
| 13 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, per Neres trauma distorsivo alla caviglia
00:02:47 min
| 1 giorno fa
coll guardalàcoll guardalà
serie a
Juventus, lavoro personalizzato per Conceicao e Kelly
00:02:00 min
| 1 giorno fa
COLL INTERCOLL INTER
serie a
Inter, Bonny torna a disposizione con il Parma
00:01:03 min
| 1 giorno fa
coll guardalàcoll guardalà
serie a
Juventus, Kelly e Conceicao affaticati: le news
00:02:14 min
| 1 giorno fa
roma difesa emergenzaroma difesa emergenza
serie a
Roma, emergenza in difesa in vista del Lecce
00:03:51 min
| 1 giorno fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, infortunio Neres: attesa per gli esami
00:02:20 min
| 1 giorno fa
ANALISI EPISODIO SCAMACCAANALISI EPISODIO SCAMACCA
serie a
Scamacca e il gol annullato: il commento di Sky Calcio Club
00:07:35 min
| 2 giorni fa
JUVE, GIOCO E PESO MAGLIAJUVE, GIOCO E PESO MAGLIA
serie a
In questa Juve c'è chi sente il peso della maglia? L'analisi
00:05:38 min
| 1 giorno fa
conf kolarovconf kolarov
serie a
Kolarov: "Abbiamo fatto una partita di altissimo livello"
00:05:22 min
| 2 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità