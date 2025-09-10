Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna

A Milanello l’allenamento del mercoledì ha visto il rientro di diversi nazionali, tra cui Modric: per Rabiot domani test medici al mattino e poi prima seduta con la squadra nel pomeriggio. Ancora lavoro differenziato per Rafa Leao: il portoghese non ha ancora del tutto recuperato dall'infortunio al polpaccio e non si vuole rischiare una ricaduta e dunque quasi certamente contro il Bologna domenica alle 20.45 Leao non ci sarà. Davanti Nkunku è ancora indietro di condizione: può essere a disposizione ma difficilmente come titolare. In attacco Allegri dovrebbe così puntare sulla coppia Santiago Gimenez (in gol in Messico-Corea del Sud) e Pulisic: il messicano e l’americano saranno tra gli ultimi a rientrare dagli impegni delle nazionali. Atteso anche Estupinan, da valutare dopo aver saltato Ecuador-Argentina per un sovraccarico muscolare. Tutte le news con l’inviato Manuele Baiocchini.