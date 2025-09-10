Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna

00:01:59 min
|
18 minuti fa

A Milanello l’allenamento del mercoledì ha visto il rientro di diversi nazionali, tra cui Modric: per Rabiot domani test medici al mattino e poi prima seduta con la squadra nel pomeriggio. Ancora lavoro differenziato per Rafa Leao: il portoghese non ha ancora del tutto recuperato dall'infortunio al polpaccio e non si vuole rischiare una ricaduta e dunque quasi certamente contro il Bologna domenica alle 20.45 Leao non ci sarà. Davanti Nkunku è ancora indietro di condizione: può essere a disposizione ma difficilmente come titolare. In attacco Allegri dovrebbe così puntare sulla coppia Santiago Gimenez (in gol in Messico-Corea del Sud) e Pulisic: il messicano e l’americano saranno tra gli ultimi a rientrare dagli impegni delle nazionali. Atteso anche Estupinan, da valutare dopo aver saltato Ecuador-Argentina per un sovraccarico muscolare. Tutte le news con l’inviato Manuele Baiocchini.

COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 2 ore fa
pubblicità
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 4 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 33 minuti fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 3 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 4 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
STEFANO BENNI MORTESTEFANO BENNI MORTE
serie a
E' morto Stefano Benni, scrisse "Bar Sport"
00:00:35 min
| 1 giorno fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter, rientrano primi nazionali. Lautaro in Italia giovedì
00:01:37 min
| 1 giorno fa
OTO BONFANTI PISAOTO BONFANTI PISA
serie a
Bonfanti: "Mi ispiro al mio amico Scalvini o Bastoni"
00:03:44 min
| 1 giorno fa
COLL LAZIOCOLL LAZIO
serie a
Lazio, Zaccagni non preoccupa. Sarri attende i nazionali
00:01:49 min
| 1 giorno fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, importanza e crescita di Koné (anche in nazionale)
00:01:54 min
| 1 giorno fa
OTO CUADRADOOTO CUADRADO
serie a
Cuadrado: "L'Italia è la mia seconda casa"
00:05:34 min
| 1 giorno fa
COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 2 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 4 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 33 minuti fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 3 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 4 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
STEFANO BENNI MORTESTEFANO BENNI MORTE
serie a
E' morto Stefano Benni, scrisse "Bar Sport"
00:00:35 min
| 1 giorno fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter, rientrano primi nazionali. Lautaro in Italia giovedì
00:01:37 min
| 1 giorno fa
OTO BONFANTI PISAOTO BONFANTI PISA
serie a
Bonfanti: "Mi ispiro al mio amico Scalvini o Bastoni"
00:03:44 min
| 1 giorno fa
COLL LAZIOCOLL LAZIO
serie a
Lazio, Zaccagni non preoccupa. Sarri attende i nazionali
00:01:49 min
| 1 giorno fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, importanza e crescita di Koné (anche in nazionale)
00:01:54 min
| 1 giorno fa
OTO CUADRADOOTO CUADRADO
serie a
Cuadrado: "L'Italia è la mia seconda casa"
00:05:34 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità