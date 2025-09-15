Chiudi Menu
Skylights Room
Calcio
Serie A
Milan, l'esito degli esami di Maignan e Pavlovic
00:00:18 min
|
1 ora fa
00:00:18 min
|
1 ora fa
serie a
Lazio verso Roma, Rovella e Castellanos da valutare
00:02:09 min
| 46 minuti fa
serie a
Milan, nessuna lesione per Maignan e Pavlovic: le news
00:02:23 min
| 58 minuti fa
serie a
Italiano: "Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo no"
00:10:08 min
| 13 ore fa
serie a
L'Inter di Chivu con meno energia di quella di Inzaghi
00:06:20 min
| 13 ore fa
serie a
Inter, errori individuali e un modo diverso di attaccare
00:03:24 min
| 13 ore fa
serie a
Il gol di Calhanoglu in Juve-Inter allo Sky Sport Skill
00:01:24 min
| 14 ore fa
serie a
Juventus, il ruolo di Yildiz nel successo sull'Inter
00:03:01 min
| 13 ore fa
serie a
Inter, gli errori in marcatura sui calci piazzati
00:04:08 min
| 13 ore fa
serie a
Allegri: "Rigore? Se il Var dice che non c'è va tolto"
00:05:02 min
| 14 ore fa
serie a
A Sky Calcio Club la griglia scudetto dopo tre giornate
00:04:10 min
| 12 ore fa
serie a
Sky Sport Tech: la pressione del Napoli sugli avversari
00:02:04 min
| 12 ore fa
serie a
Milan, per Modric numeri da campione contro il Bologna
00:02:16 min
| 14 ore fa
