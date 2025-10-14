Modric incontra il Milan del futuro: visita al Vismara

Poche ore dopo essere rientrato dal doppio impegno con la nazionale croata Luka Modric si è immerso nuovamente nel mondo rossonero. Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre, per prima volta dal suo arrivo in Italia, ha fatto visita al Centro Sportivo Vismara Puma House of Football, casa del Settore Giovanile rossonero. Accolto dal Responsabile Vincenzo Vergine, il centrocampista ha visitato la struttura, scoprendo da vicino gli spazi dedicati alla crescita dei giovani calciatori del Milan. Poi ha avuto modo di incontrare e salutare i ragazzi del vivaio, condividendo con loro momenti di dialogo e incoraggiamento, in una giornata speciale all’insegna dei valori di passione, rispetto e formazione. Arrivato solo da 3 mesi, Modric si è immediatamente e pienamente inserito nel mondo Milan, con un'umiltà e una professionalità fuori dal comune, ma soprattutto con una classe sconfinata in campo. Domenica sera guiderà ancora da titolare i rossoneri in regia nella sfida contro la Fiorentina.