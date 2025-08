Milan news, test per Modric e Gimenez: tutti con Allegri

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 luglio, ricomincia il lavoro del Milan. La squadra si ritroverà al completo per il pranzo, reso obbligatorio da Allegri così come la cena. Due invece i giocatori già arrivati a Milanello: Luka Modric e Santiago Gimenez, al momento impegnati in dei test atletici propedeutici al rientro in gruppo, per monitorarne la condizione fisica. E per il centravanti, inoltre, oggi il primo giorno di lavoro con Allegri. Sabato e domenica, poi, due amichevoli importanti: prima il Leeds a Dublino, poi il Chelsea a Londra, allo Stanford Bridge. E in campo potrebbero esserci anche i nuovi acquisti, da Ricci a Estupinan passando proprio per Modric.