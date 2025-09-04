Odogu: "Voglio dimostrare di essere pronto per il Milan"

00:07:01 min
|
1 ora fa

David Odogu, difensore tedesco classe 2006, è un nuovo giocatore del Milan. L'ex Wolfsburg ha parlato nella conferenza stampa di presentazione: "Sono un difensore centrale, voglio fare di tutto per difendere la mia porta. Il primo ricordo che ho del Milan è Paolo Maldini, è una grande leggenda ed è stato uno dei difensori più forti di sempre. Poi ci sono altre leggende come Gullit, Nesta, Baresi. Ho saputo del Milan 24 ore prima della fine del mercato, sono contento che si sia trovato l'accordo. Voglio diventare un titolare di questa squadra".

CONF NKUNKUCONF NKUNKU
serie a
Nkunku: "Non vedo l'ora di iniziare e giocare con Leao"
00:05:55 min
| 1 ora fa
pubblicità
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, esperimenti in amichevole col Roma City
00:01:37 min
| 4 ore fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, oggi le conferenze di Nkunku e Odogu
00:02:10 min
| 5 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Leao in miglioramento, il Milan ci prova per il Bologna
00:04:12 min
| 1 giorno fa
COLL PETRUCCICOLL PETRUCCI
serie a
Lazio, allenamenti nel pomeriggio: Guendouzi sarà in campo
00:02:19 min
| 1 giorno fa
INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558
serie a
Udinese, Zaniolo: "Mondiale? È il sogno di tutti"
00:02:06 min
| 2 giorni fa
odugu-milan-calciomercato-newsodugu-milan-calciomercato-news
serie a
Milan, l'arrivo di Odugu in Italia
00:00:25 min
| 3 giorni fa
BERGOMI SU OPENDABERGOMI SU OPENDA
serie a
Juve su Openda: cosa può dare all'attacco
00:01:05 min
| 3 giorni fa
RABONA CASTELLANOSRABONA CASTELLANOS
serie a
Castellanos show: l'assist di rabona allo Sky Sport Skill
00:00:32 min
| 3 giorni fa
DE GRANDIS SULLA LAZIODE GRANDIS SULLA LAZIO
serie a
Lazio, cosa ha funzionato: l'analisi di De Grandis
00:01:29 min
| 3 giorni fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Volevamo interrompere il trend casalingo negativo"
00:14:46 min
| 3 giorni fa
VLAHOVICVLAHOVIC
serie a
Juve, il gol di Vlahovic rivisto allo Sky Sport Skill
00:01:37 min
| 3 giorni fa
CONF NKUNKUCONF NKUNKU
serie a
Nkunku: "Non vedo l'ora di iniziare e giocare con Leao"
00:05:55 min
| 1 ora fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, esperimenti in amichevole col Roma City
00:01:37 min
| 4 ore fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, oggi le conferenze di Nkunku e Odogu
00:02:10 min
| 5 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Leao in miglioramento, il Milan ci prova per il Bologna
00:04:12 min
| 1 giorno fa
COLL PETRUCCICOLL PETRUCCI
serie a
Lazio, allenamenti nel pomeriggio: Guendouzi sarà in campo
00:02:19 min
| 1 giorno fa
INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558
serie a
Udinese, Zaniolo: "Mondiale? È il sogno di tutti"
00:02:06 min
| 2 giorni fa
odugu-milan-calciomercato-newsodugu-milan-calciomercato-news
serie a
Milan, l'arrivo di Odugu in Italia
00:00:25 min
| 3 giorni fa
BERGOMI SU OPENDABERGOMI SU OPENDA
serie a
Juve su Openda: cosa può dare all'attacco
00:01:05 min
| 3 giorni fa
RABONA CASTELLANOSRABONA CASTELLANOS
serie a
Castellanos show: l'assist di rabona allo Sky Sport Skill
00:00:32 min
| 3 giorni fa
DE GRANDIS SULLA LAZIODE GRANDIS SULLA LAZIO
serie a
Lazio, cosa ha funzionato: l'analisi di De Grandis
00:01:29 min
| 3 giorni fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Volevamo interrompere il trend casalingo negativo"
00:14:46 min
| 3 giorni fa
VLAHOVICVLAHOVIC
serie a
Juve, il gol di Vlahovic rivisto allo Sky Sport Skill
00:01:37 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità