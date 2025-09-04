Odogu: "Voglio dimostrare di essere pronto per il Milan"

David Odogu, difensore tedesco classe 2006, è un nuovo giocatore del Milan. L'ex Wolfsburg ha parlato nella conferenza stampa di presentazione: "Sono un difensore centrale, voglio fare di tutto per difendere la mia porta. Il primo ricordo che ho del Milan è Paolo Maldini, è una grande leggenda ed è stato uno dei difensori più forti di sempre. Poi ci sono altre leggende come Gullit, Nesta, Baresi. Ho saputo del Milan 24 ore prima della fine del mercato, sono contento che si sia trovato l'accordo. Voglio diventare un titolare di questa squadra".