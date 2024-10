Bologna-Milan, in programma sabato 26 ottobre alle 18, difficilmente si giocherà allo stadio Dall'Ara: il sindaco di Bologna, dopo aver incontrato il Prefetto, ha deciso di confermare l'ordinanza che mantiene chiuso l'impianto per ragioni di sicurezza a causa del maltempo. In corso adesso un CdA d'urgenza in Lega Calcio, per valutare le ipotesi rinvio oppure campo neutro a Como o a Empoli.