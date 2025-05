Protesta pacifica da parte dei tifosi del Milan. Cinque mila persone di fede rossonera, tra tifosi semplici e club organizzati provenienti da molte parti d’Italia, si sono ritrovate nel piazzale antistante Casa Milan (sede della società) per contestare la proprietà (presi di mira sia Cardinale sia Elliott) e i dirigenti Scaroni, Furlani, Ibrahimovic e Moncada. I tifosi hanno espresso il loro dissenso attraverso cori e striscioni per le ultime due stagioni, prima di partire con un corteo pacifico in direzione San Siro per assistere a Milan-Monza, valida per l’ultima giornata di campionato.