Sport
Calcio
Serie A
Milan, Gimenz-Nkunku in ballottaggio con l'Udinese
00:02:07 min
|
2 ore fa
serie a
Simeone: "Gran gol con la Roma, Giovanni si merita tutto"
00:00:28 min
| 19 ore fa
serie a
Lazio, Castellanos e Rovella in dubbio per il derby: le news
00:01:58 min
| 1 giorno fa
serie a
Dybala out per il derby, i possibili sostituti
00:01:47 min
| 1 giorno fa
serie a
Bianchetti, Cremonese: "Lavoriamo in 11 e lottiamo insieme"
00:00:53 min
| 1 giorno fa
serie a
Zanetti: "Orgoglioso di quanto fatto, ora ci vuole rabbia"
00:03:59 min
| 1 giorno fa
serie a
Nicola: "Avuta grande umiltà, l'importante è saper cambiare"
00:01:45 min
| 1 giorno fa
serie a
Milan, come stanno Maignan e Pavlovic: le news
00:01:29 min
| 1 giorno fa
serie a
Serie A, 4^ giornata: tre partite live su Sky
00:00:30 min
| 1 giorno fa
serie a
Costacurta: "Modric ragazzo d'oro, Boban aveva ragione"
00:03:40 min
| 1 giorno fa
serie a
Roma, Dybala salta il derby: lesione alla coscia
00:01:10 min
| 2 giorni fa
serie a
Lazio verso Roma, Rovella e Castellanos da valutare
00:02:09 min
| 2 giorni fa
serie a
Milan, nessuna lesione per Maignan e Pavlovic: le news
00:02:23 min
| 2 giorni fa
serie a
