Modric, lancio d’esterno magistrale: vale lo Sky Sport Skill

A differenza del match col Bologna non ha segnato ma anche a Udine Luka Modric ha dato spettacolo. Memorabile un’apertura magistrale d’esterno che da centrocampo lancia in area avversaria Estupinan, ma poi il Pallone d’Oro croato ha disegnato sul campo anche tanto altro: dribbling, finte, aperture e sventagliate millimetriche da una fascia all’altro del campo. Con la consueta eleganza e uno stile unico, applauditissimo dal pubblico. Con Sky Sport Skill, l’analisi delle migliori giocate di Modric contro l’Udinese .