Modric, lancio d’esterno magistrale: vale lo Sky Sport Skill

00:02:20 min
|
2 ore fa

A differenza del match col Bologna non ha segnato ma anche a Udine Luka Modric ha dato spettacolo. Memorabile un’apertura magistrale d’esterno che da centrocampo lancia in area avversaria Estupinan, ma poi il Pallone d’Oro croato ha disegnato sul campo anche tanto altro: dribbling, finte, aperture e sventagliate millimetriche da una fascia all’altro del campo. Con la consueta eleganza e uno stile unico, applauditissimo dal pubblico. Con Sky Sport Skill, l’analisi delle migliori giocate di Modric contro l’Udinese .

EPISODI MOVIOLA JUVEEPISODI MOVIOLA JUVE
serie a
Verona-Juve: Var, rigore e il colpo di Orban a Gatti
00:02:08 min
| 1 ora fa
LEAO?LEAO?
serie a
Milan convincente: ora che succede quando torna Leao?
00:01:44 min
| 1 ora fa
CONF ZANETTICONF ZANETTI
serie a
Zanetti: "Punto con la Juve importante, grande prestazione"
00:00:32 min
| 3 ore fa
TUDORTUDOR
serie a
Tudor: "Rigore e rosso mancato a Orban 2 errori incredibili"
00:02:55 min
| 4 ore fa
ITALIANOITALIANO
serie a
Italiano: "Orsolini? Non toglierlo è stata la scelta giusta"
00:00:35 min
| 5 ore fa
VIEIRAVIEIRA
serie a
Vieira: "Niente punti, ma atteggiamento positivo"
00:00:45 min
| 5 ore fa
juve vlahovic toni intervistajuve vlahovic toni intervista
serie a
Toni: "Vlahovic? In area di rigore ce ne sono pochi così"
00:02:15 min
| 8 ore fa
inter chivu materazzi intervistainter chivu materazzi intervista
serie a
Materazzi: "Inter di Chivu non partita bene ma mi piace"
00:02:41 min
| 8 ore fa
lazio roma derby totti intervistalazio roma derby totti intervista
serie a
Totti: "Roma merita la Champions. Derby? Occhio a Zaccagni"
00:04:36 min
| 8 ore fa
CONF SARRI SU SQUADRE GASPERINI 250920_4923378CONF SARRI SU SQUADRE GASPERINI 250920_4923378
serie a
Sarri: "In 20 anni cresciuto il mio rispetto per Gasperini"
00:01:04 min
| 8 ore fa
CONF GASPERINI SU PELLEGRINI_3853704CONF GASPERINI SU PELLEGRINI_3853704
serie a
Gasperini: "Pellegrini lo recupero se ok per club e piazza"
00:01:23 min
| 8 ore fa
ERROR! SN278538ERROR! SN278538
serie a
Juric: "Lookman convocato, non so se giocherà dall'inizio"
00:01:02 min
| 9 ore fa
