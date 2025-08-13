Monza-Inter: gol e highlights dell'amichevole

00:01:13 min
25 minuti fa
inter amichevole monza formazione videointer amichevole monza formazione video
serie a
Inter, la formazione per l'amichevole contro il Monza
00:00:45 min
| 13 ore fa
collegamento paventicollegamento paventi
serie a
Monza-Inter, le news in vista dell'amichevole
00:01:38 min
| 16 ore fa
TERRACCIANO CONFTERRACCIANO CONF
serie a
Terracciano: "Voglio meritarmi il Milan ogni giorno"
00:00:57 min
| 18 ore fa
CONF ESTUPINAN SU THEO E RESPONSABILITA.transfer_4548847CONF ESTUPINAN SU THEO E RESPONSABILITA.transfer_4548847
serie a
Estupiñan: "Voglio lasciare il segno come Theo"
00:00:55 min
| 20 ore fa
Il calcio riparte su SkyIl calcio riparte su Sky
serie a
Il calcio riparte su Sky
00:00:40 min
| 22 ore fa
90/10: il videopodcast quindicinale di Stefano Borghi90/10: il videopodcast quindicinale di Stefano Borghi
serie a
90/10: il videopodcast quindicinale di Stefano Borghi
00:00:39 min
| 22 ore fa
La nuova stagione calcio di Sky SportLa nuova stagione calcio di Sky Sport
serie a
La nuova stagione calcio di Sky Sport
00:01:20 min
| 22 ore fa
milan saelemaekers chelsea amichevole intervista videomilan saelemaekers chelsea amichevole intervista video
serie a
Saelemaekers: "Ora devo prendermi maggiori responsabilità"
00:01:30 min
| 2 giorni fa
allegri milan intervista videoallegri milan intervista video
serie a
Allegri: "Modric deve migliorare di condizione"
00:05:30 min
| 2 giorni fa
BEUKEMA INTVBEUKEMA INTV
serie a
Beukema: "De Bruyne è fantastico, ci facciamo tanti scherzi"
00:03:53 min
| 2 giorni fa
JUVE FORMAZIONIJUVE FORMAZIONI
serie a
Juve, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund
00:02:13 min
| 2 giorni fa
MILAN CHELSEAMILAN CHELSEA
serie a
Chelsea-Milan, le news sulle probabili formazioni
00:02:23 min
| 2 giorni fa
