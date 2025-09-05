Oggi Napoli-Avellino: test per Buongiorno e Gutierrez

00:00:44 min
|
25 minuti fa
COLL INTER H13COLL INTER H13
serie a
L'Inter batte 3-1 il Padova in amichevole: segna anche Diouf
00:00:35 min
| 33 minuti fa
ERROR! DL050915ERROR! DL050915
serie a
Roma, Gasperini si gode Wesley titolare a destra nel Brasile
00:01:01 min
| 1 ora fa
COLL NAPOLI H12COLL NAPOLI H12
serie a
Oggi sfida tra 'napoletani': Hojlund vs McTominay e Gilmour
00:01:26 min
| 1 ora fa
CONF ODOGUCONF ODOGU
serie a
Odogu: "Voglio dimostrare di essere pronto per il Milan"
00:07:01 min
| 22 ore fa
CONF NKUNKUCONF NKUNKU
serie a
Nkunku: "Non vedo l'ora di iniziare e giocare con Leao"
00:05:55 min
| 22 ore fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, esperimenti in amichevole col Roma City
00:01:37 min
| 1 giorno fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, oggi le conferenze di Nkunku e Odogu
00:02:10 min
| 1 giorno fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Leao in miglioramento, il Milan ci prova per il Bologna
00:04:12 min
| 1 giorno fa
COLL PETRUCCICOLL PETRUCCI
serie a
Lazio, allenamenti nel pomeriggio: Guendouzi sarà in campo
00:02:19 min
| 2 giorni fa
INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558
serie a
Udinese, Zaniolo: "Mondiale? È il sogno di tutti"
00:02:06 min
| 3 giorni fa
odugu-milan-calciomercato-newsodugu-milan-calciomercato-news
serie a
Milan, l'arrivo di Odugu in Italia
00:00:25 min
| 3 giorni fa
BERGOMI SU OPENDABERGOMI SU OPENDA
serie a
Juve su Openda: cosa può dare all'attacco
00:01:05 min
| 4 giorni fa
