Beukema: "De Bruyne è fantastico, ci facciamo tanti scherzi"

Dopo il 4-0 nell'amichevole contro il Sorrento, il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato in esclusiva a Sky, soffermandosi sul momento della squadra e sull'impatto di Kevin De Bruyne nel gruppo azzurro: "Il lavoro inizia a fruttare, anche se all'inizio è stato difficile. Ora siamo più freschi e siamo contenti per le due vittorie di fila (Girona e Sorrento)". E sul centrocampista belga: "De Bruyne è fantastico, umile dentro e fuori dal campo. Facciamo tanti scherzi assieme, perché con lui posso anche parlare olandese. Siamo veramente contenti di averlo con noi".