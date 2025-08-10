Beukema: "De Bruyne è fantastico, ci facciamo tanti scherzi"

00:03:53 min
|
2 ore fa

Dopo il 4-0 nell'amichevole contro il Sorrento, il difensore del Napoli Sam Beukema ha parlato in esclusiva a Sky, soffermandosi sul momento della squadra e sull'impatto di Kevin De Bruyne nel gruppo azzurro: "Il lavoro inizia a fruttare, anche se all'inizio è stato difficile. Ora siamo più freschi e siamo contenti per le due vittorie di fila (Girona e Sorrento)". E sul centrocampista belga: "De Bruyne è fantastico, umile dentro e fuori dal campo. Facciamo tanti scherzi assieme, perché con lui posso anche parlare olandese. Siamo veramente contenti di averlo con noi".

JUVE FORMAZIONIJUVE FORMAZIONI
serie a
Juve, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund
00:02:13 min
| 4 ore fa
pubblicità
MILAN CHELSEAMILAN CHELSEA
serie a
Chelsea-Milan, le news sulle probabili formazioni
00:02:23 min
| 4 ore fa
de bruyne napoli gironade bruyne napoli girona
serie a
De Bruyne show: due gol e un assist in Napoli-Girona
00:00:54 min
| 18 ore fa
INTV POLITANO INTEGRALE DARIO_4301477INTV POLITANO INTEGRALE DARIO_4301477
serie a
Politano: "Con i nuovi possiamo fare qualsiasi modulo"
00:03:24 min
| 5 ore fa
HL NAPOLI-GIRONA SGHL NAPOLI-GIRONA SG
serie a
Napoli-Girona 3-2: gol e highlights amichevole
00:01:34 min
| 18 ore fa
HL MILANHL MILAN
serie a
Leeds-Milan 1-1: gol e highlights
00:01:02 min
| 21 ore fa
gabbia_leeds_milan_intervistagabbia_leeds_milan_intervista
serie a
Leeds-Milan, Gabbia: "L'obiettivo è fare una bella annata"
00:03:29 min
| 19 ore fa
live parole allegrilive parole allegri
serie a
Allegri: "Meravigliato da Jashari, Modric un campione"
00:03:39 min
| 22 ore fa
marianella fiorentinamarianella fiorentina
serie a
Fiorentina-Manchester United, il bilancio dell'amichevole
00:01:32 min
| 22 ore fa
verso amichevole juveverso amichevole juve
serie a
Juve-Borussia Dortmund, le news sulle probabili formazioni
00:02:01 min
| 22 ore fa
milan leeds amichevole formazione newsmilan leeds amichevole formazione news
serie a
Milan, la formazione per l'amichevole contro il Leeds
00:01:50 min
| 1 giorno fa
milan tifosi dublinomilan tifosi dublino
serie a
Milan-Leeds, amichevole 'in casa' a Dublino: ecco perché...
00:01:19 min
| 1 giorno fa
JUVE FORMAZIONIJUVE FORMAZIONI
serie a
Juve, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund
00:02:13 min
| 4 ore fa
MILAN CHELSEAMILAN CHELSEA
serie a
Chelsea-Milan, le news sulle probabili formazioni
00:02:23 min
| 4 ore fa
de bruyne napoli gironade bruyne napoli girona
serie a
De Bruyne show: due gol e un assist in Napoli-Girona
00:00:54 min
| 18 ore fa
INTV POLITANO INTEGRALE DARIO_4301477INTV POLITANO INTEGRALE DARIO_4301477
serie a
Politano: "Con i nuovi possiamo fare qualsiasi modulo"
00:03:24 min
| 5 ore fa
HL NAPOLI-GIRONA SGHL NAPOLI-GIRONA SG
serie a
Napoli-Girona 3-2: gol e highlights amichevole
00:01:34 min
| 18 ore fa
HL MILANHL MILAN
serie a
Leeds-Milan 1-1: gol e highlights
00:01:02 min
| 21 ore fa
gabbia_leeds_milan_intervistagabbia_leeds_milan_intervista
serie a
Leeds-Milan, Gabbia: "L'obiettivo è fare una bella annata"
00:03:29 min
| 19 ore fa
live parole allegrilive parole allegri
serie a
Allegri: "Meravigliato da Jashari, Modric un campione"
00:03:39 min
| 22 ore fa
marianella fiorentinamarianella fiorentina
serie a
Fiorentina-Manchester United, il bilancio dell'amichevole
00:01:32 min
| 22 ore fa
verso amichevole juveverso amichevole juve
serie a
Juve-Borussia Dortmund, le news sulle probabili formazioni
00:02:01 min
| 22 ore fa
milan leeds amichevole formazione newsmilan leeds amichevole formazione news
serie a
Milan, la formazione per l'amichevole contro il Leeds
00:01:50 min
| 1 giorno fa
milan tifosi dublinomilan tifosi dublino
serie a
Milan-Leeds, amichevole 'in casa' a Dublino: ecco perché...
00:01:19 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità