Il Napoli perde un'altra amichevole, questa volta contro il Brest. Seconda sconfitta per la squadra di Antonio Conte dopo quella alla prima uscita stagionale contro l'Arezzo. Non basta il gol di Lucca (il secondo con la maglia del Napoli) per riprendere una partita che nel primo tempo si era chiusa sullo 0-2 con la doppietta di Ajorque. Gli HIGHLIGHTS del match.