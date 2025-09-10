Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund

00:02:53 min
|
1 ora fa

Dopo la sosta per le nazionali, sono rientrati quasi tutti a Napoli, in vista della trasferta di Firenze in programma sabato alle 20.45 (in diretta su Sky Sport): domani è previsto l’arrivo anche di Anguissa. Infortunatosi con la sua nazionale, Rrahmani salterà Fiorentina e Manchester City, sperando di tornare lunedì 22 in casa con il Pisa o la giornata successiva (il 28, con il Milan). L’assenza del kosovaro può spingere Conte a far esordire Beukema, investimento estivo importante che non ha ancora debuttato in campionato. Anche Buongiorno può potenzialmente partire dall’inizio. Per l’attacco, nel ruolo di Lukaku, Lucca parte al momento davanti a Hojlund, che in questo mercoledì si è allenato per la seconda volta a Castel Volturno. Nel video tutte le news con l’inviato Francesco Modugno.

COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 2 ore fa
pubblicità
COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 4 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 6 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 2 ore fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 6 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 6 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
STEFANO BENNI MORTESTEFANO BENNI MORTE
serie a
E' morto Stefano Benni, scrisse "Bar Sport"
00:00:35 min
| 1 giorno fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter, rientrano primi nazionali. Lautaro in Italia giovedì
00:01:37 min
| 1 giorno fa
OTO BONFANTI PISAOTO BONFANTI PISA
serie a
Bonfanti: "Mi ispiro al mio amico Scalvini o Bastoni"
00:03:44 min
| 1 giorno fa
COLL LAZIOCOLL LAZIO
serie a
Lazio, Zaccagni non preoccupa. Sarri attende i nazionali
00:01:49 min
| 1 giorno fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, importanza e crescita di Koné (anche in nazionale)
00:01:54 min
| 1 giorno fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 2 ore fa
COLL BARZACOLL BARZA
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 4 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 6 ore fa
ERROR! SN276707ERROR! SN276707
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 2 ore fa
ERROR! SN276704ERROR! SN276704
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 6 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 6 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
STEFANO BENNI MORTESTEFANO BENNI MORTE
serie a
E' morto Stefano Benni, scrisse "Bar Sport"
00:00:35 min
| 1 giorno fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter, rientrano primi nazionali. Lautaro in Italia giovedì
00:01:37 min
| 1 giorno fa
OTO BONFANTI PISAOTO BONFANTI PISA
serie a
Bonfanti: "Mi ispiro al mio amico Scalvini o Bastoni"
00:03:44 min
| 1 giorno fa
COLL LAZIOCOLL LAZIO
serie a
Lazio, Zaccagni non preoccupa. Sarri attende i nazionali
00:01:49 min
| 1 giorno fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, importanza e crescita di Koné (anche in nazionale)
00:01:54 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità