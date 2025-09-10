Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund

Dopo la sosta per le nazionali, sono rientrati quasi tutti a Napoli, in vista della trasferta di Firenze in programma sabato alle 20.45 (in diretta su Sky Sport): domani è previsto l’arrivo anche di Anguissa. Infortunatosi con la sua nazionale, Rrahmani salterà Fiorentina e Manchester City, sperando di tornare lunedì 22 in casa con il Pisa o la giornata successiva (il 28, con il Milan). L’assenza del kosovaro può spingere Conte a far esordire Beukema, investimento estivo importante che non ha ancora debuttato in campionato. Anche Buongiorno può potenzialmente partire dall’inizio. Per l’attacco, nel ruolo di Lukaku, Lucca parte al momento davanti a Hojlund, che in questo mercoledì si è allenato per la seconda volta a Castel Volturno. Nel video tutte le news con l’inviato Francesco Modugno.