Napoli, c’è lesione sia per Lobotka sia per Politano

L’esito degli accertamenti cui si sono sottoposti i due calciatori del Napoli hanno evidenziato una lesione sia per Lobotka sia per Politano. Per il centrocampista slovacco, che si era fermato a fine primo tempo della sfida di domenica contro il Genoa, si tratta di lesione all'adduttore della coscia destra. Per Politano, che ha chiesto il cambio a inizio secondo tempo, la diagnosi è lesione al gluteo destro: tra i due potrebbe essere quello che rientrerà prima. Già iniziato il percorso terapeutico ma entrambi non ci saranno alla ripresa del campionato, con il Napoli impegnato in casa del Torino sabato 18 ottobre alle ore 18. Come esterno d’attacco per questa gara, Conte dovrebbe utilizzare Elmas o Neres, mentre Gilmour sarà il sostituto di Lobotka.