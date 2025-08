Milinkovic-Savic ha parlato in conferenza stampa come nuovo giocatore del Napoli. "Ho saputo da marzo del Napoli, ho avuto da lì questo forte desiderio di venire qua. Difficile dire di no a uno come Antonio Conte", ha rivelato il serbo dietro la scelta di vestire azzurro. Sulla concorrenza tra i pali con Meret ha precisato: "Per adesso non mi sento né il numero uno né il numero due".