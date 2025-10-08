Napoli-Osimhen, l'inchiesta sulle puslvalenze: le ultime

A Sky Sport 24 il nostro inviato Francesco Modugno fa il punto sull'inchiesta della Procura di Roma riguardante l'acquisto di Osimhen da parte del Napoli e le presunte plusvalenze fittizie contestate dai Pm. "Repubblica" ha pubblicato, nell'edizione dell'8 ottobre, una parte delle carte dell'indagine e alcune intercettazioni tra dirigenti del club partenopeo. Ma, nella sostanza, non ci sono novità dal punto di vista giudiziario, con l'udienza preliminare rinviata al prossimo 6 novembre. Mentre dal punto di vista della giustizia sportiva, salvo nuovi elementi che al momento non ci sono, la Procura federale ha già chiuso la vicenda non essendoci i presupposti per procedere. La ricostruzione, le tappe e gli aggiornamenti nel video.