Meret: "Alternanza? Dimostrerò di meritare il posto"

00:03:13 min
|
1 ora fa

A Sky Sport, le parole di Alex Meret dopo la vittoria del Napoli contro il Pisa per 3 a 2: "Sapevamo che oggi non sarebbe stato semplice. Abbiamo preparato la partita bene, dopo averla sbloccata il rigore ha rimesso in piedi la partita. Peccato alla fine per quel gol preso, ma portiamo a casa punti importanti: sono contento quando il mister mi schiera in campo". E ancora: "Ovviamente un giocatore vuole sempre giocare titolare, ognuno vuole essere protagonista. Il mister è stato chiaro con noi, l'alternanza ci sarà e spetterà a noi di dimostrare di meritare il posto". Guarda il VIDEO.

INCHIESTA PRISMAINCHIESTA PRISMA
serie a
Inchiesta Prisma, patteggiamento per ex vertici Juve
00:01:06 min
| 6 ore fa
pubblicità
INFORTUNI LAZIOINFORTUNI LAZIO
serie a
Lazio, Rovella ha ancora la pubalgia: rischia l'operazione
00:02:22 min
| 8 ore fa
MONTELLA INTEGRALEMONTELLA INTEGRALE
serie a
Montella: "Sono molto felice per Pellegrini"
00:06:46 min
| 9 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli-Pisa, Olivera è favorito su Spinazzola
00:01:55 min
| 12 ore fa
CORNER PETRUCCICORNER PETRUCCI
serie a
Lazio, ko derby fa male. E c'è un'emergenza a centrocampo
00:01:49 min
| 12 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Pellegrini si conquista la fiducia con il gol 'gasperiniano'
00:02:23 min
| 12 ore fa
COLL PAVENTI H 12COLL PAVENTI H 12
serie a
Inter, Dimarco fondamentale nella rosa di Chivu
00:01:13 min
| 12 ore fa
NAPOLI UGOLININAPOLI UGOLINI
serie a
Napoli, con il Pisa Conte valuta il ritorno al 4-3-3
00:01:18 min
| 1 giorno fa
CLUB ROMACLUB ROMA
serie a
Solidità e riaggressione: in cosa la Roma è già gasperiniana
00:03:22 min
| 1 giorno fa
INTV MAROTTAINTV MAROTTA
serie a
Marotta a Sky: "Preoccupato per la situazione di San Siro"
00:03:59 min
| 1 giorno fa
CLUB RABIOTCLUB RABIOT
serie a
Milan, il nuovo centrocampo e il peso di Rabiot: l’analisi
00:01:48 min
| 1 giorno fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Dovevamo chiuderla prima, abbiamo saputo soffrire"
00:04:08 min
| 1 giorno fa
INCHIESTA PRISMAINCHIESTA PRISMA
serie a
Inchiesta Prisma, patteggiamento per ex vertici Juve
00:01:06 min
| 6 ore fa
INFORTUNI LAZIOINFORTUNI LAZIO
serie a
Lazio, Rovella ha ancora la pubalgia: rischia l'operazione
00:02:22 min
| 8 ore fa
MONTELLA INTEGRALEMONTELLA INTEGRALE
serie a
Montella: "Sono molto felice per Pellegrini"
00:06:46 min
| 9 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli-Pisa, Olivera è favorito su Spinazzola
00:01:55 min
| 12 ore fa
CORNER PETRUCCICORNER PETRUCCI
serie a
Lazio, ko derby fa male. E c'è un'emergenza a centrocampo
00:01:49 min
| 12 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Pellegrini si conquista la fiducia con il gol 'gasperiniano'
00:02:23 min
| 12 ore fa
COLL PAVENTI H 12COLL PAVENTI H 12
serie a
Inter, Dimarco fondamentale nella rosa di Chivu
00:01:13 min
| 12 ore fa
NAPOLI UGOLININAPOLI UGOLINI
serie a
Napoli, con il Pisa Conte valuta il ritorno al 4-3-3
00:01:18 min
| 1 giorno fa
CLUB ROMACLUB ROMA
serie a
Solidità e riaggressione: in cosa la Roma è già gasperiniana
00:03:22 min
| 1 giorno fa
INTV MAROTTAINTV MAROTTA
serie a
Marotta a Sky: "Preoccupato per la situazione di San Siro"
00:03:59 min
| 1 giorno fa
CLUB RABIOTCLUB RABIOT
serie a
Milan, il nuovo centrocampo e il peso di Rabiot: l’analisi
00:01:48 min
| 1 giorno fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Dovevamo chiuderla prima, abbiamo saputo soffrire"
00:04:08 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità