Meret: "Alternanza? Dimostrerò di meritare il posto"

A Sky Sport, le parole di Alex Meret dopo la vittoria del Napoli contro il Pisa per 3 a 2: "Sapevamo che oggi non sarebbe stato semplice. Abbiamo preparato la partita bene, dopo averla sbloccata il rigore ha rimesso in piedi la partita. Peccato alla fine per quel gol preso, ma portiamo a casa punti importanti: sono contento quando il mister mi schiera in campo". E ancora: "Ovviamente un giocatore vuole sempre giocare titolare, ognuno vuole essere protagonista. Il mister è stato chiaro con noi, l'alternanza ci sarà e spetterà a noi di dimostrare di meritare il posto". Guarda il VIDEO.