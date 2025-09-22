Spinazzola e Lucca: "È stata tosta, sono 3 punti importanti"

00:02:56 min
|
2 ore fa

Il Napoli vince in casa contro il Pisa per 3 a 2, dopo una certa sofferenza finale. Spinazzola: "Sapevamo che sarebbe stata tosta come partita. Ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo riaperto una partita che ormai era finita, si è riaperto tutto per una superficialità che non dobbiamo avere". Lucca: "Contento di aver portato a casa 3 punti fondamentali. Dobbiamo continuare così, siamo forti lo sappiamo. Dobbiamo portare più punti possibili. Devo essere a disposizione e dare tutto per questa squadra, devo pensare a quello che mi dice di fare il Mister".

