Sky Sport Tech: la pressione del Napoli sugli avversari

00:02:04 min
|
1 ora fa
CONF ITALIANOCONF ITALIANO
serie a
Italiano: "Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo no"
00:10:08 min
| 2 ore fa
INTER SKY SPORT CLUBINTER SKY SPORT CLUB
serie a
L'Inter di Chivu con meno energia di quella di Inzaghi
00:06:20 min
| 2 ore fa
PREM DIFFERENZE JUVE INTER_0118879PREM DIFFERENZE JUVE INTER_0118879
serie a
Inter, errori individuali e un modo diverso di attaccare
00:03:24 min
| 2 ore fa
SKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLUSKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLU
serie a
Il gol di Calhanoglu in Juve-Inter allo Sky Sport Skill
00:01:24 min
| 3 ore fa
PREM NUMERI YILDIZ_4346508PREM NUMERI YILDIZ_4346508
serie a
Juventus, nel successo sull'Inter Yildiz è protagonista
00:03:01 min
| 2 ore fa
PREM GOL JUVE DA PIAZZATI_3550528PREM GOL JUVE DA PIAZZATI_3550528
serie a
Inter, gli errori in marcatura sui calci piazzati
00:04:08 min
| 2 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Rigore? Se il Var dice che non c'è va tolto"
00:05:02 min
| 3 ore fa
GRIGLIA SCUDETTO_2231400GRIGLIA SCUDETTO_2231400
serie a
A Sky Calcio Club la griglia scudetto dopo tre giornate
00:04:10 min
| 2 ore fa
NUMERI MODRIC_1637861NUMERI MODRIC_1637861
serie a
Milan, per Modric numeri da campione contro il Bologna
00:02:16 min
| 3 ore fa
CONF DI FRANCESCOCONF DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 9 ore fa
CONF GILARDINOCONF GILARDINO
serie a
Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"
00:00:40 min
| 9 ore fa
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 9 ore fa
