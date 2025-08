Niente da fare per la Fiorentina, battuta 0-2 dal Leicester in amichevole. Al termine della partita il centrocampista viola Cher Ndour ha detto: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, loro sono più preparati di noi visto che iniziano il campionato la prossima settimana. Per noi è stato un buon test, siamo insieme da soltanto tre settimane e ci sta che sbagliamo. Cercheremo di migliorare per la prossima partita".