Pellegrini si conquista la fiducia con il gol 'gasperiniano'

Angelo Mangiante analizza il profilo di Pellegrini dopo la vittoria contro la Lazio nel derby in casa dei biancocelesti. "La fiducia di Gasperini nei confronti di Pellegrini è stata ripagata con un gol ‘gasperiniano’. Il centrocampiosta è come un nuovo acquisto per i giallorossi, dopo che nel mercato si è provato a cederlo fino all’ultimo giorno". La preparazione della Roma continua in vista delle prossime partite in Europa League contro il Nizza, mercoledì 24 settembre, e in campionato contro il Verona, domenica 28 settembre. Guarda il VIDEO.

