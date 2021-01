Il centravanti del Napoli, positivo al coronavirus dal 1 gennaio, non si è ancora negativizzato e nei prossimi giorni si sottoporrà a un altro tampone, in attesa della buona notizia. Nel frattempo migliorano le condizioni della sua spalla, lussatasi durante la sfida tra la sua Nigeria e la Sierra Leone lo scorso 14 novembre, anche grazie al duro lavoro che l'attaccante sta svolgendo sin dagli ultimi giorni del 2020, come dimostrano queste immagini che si riferiscono a una quindicina di giorni fa nelle quali lo si vede allenare duramente nella clinica Move to Cure in Belgio.