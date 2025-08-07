Pallone d'Oro, Condò: "Sorpreso da assenza Inzaghi"

00:04:42 min
|
2 ore fa
allenamento romaallenamento roma
serie a
Roma, allenamento in corso nel ritiro di Burton: le immagini
00:03:40 min
| 2 ore fa
cosatti collcosatti coll
serie a
Juve: pomeriggio libero in ritiro, in serata...Il programma
00:02:44 min
| 2 ore fa
aggiornamenti monaco interaggiornamenti monaco inter
serie a
Inter, la probabile formazione per l'amichevole col Monaco
00:01:44 min
| 5 ore fa
NAPOLI GUTIERREZ KEVIN 2_1520140NAPOLI GUTIERREZ KEVIN 2_1520140
serie a
Napoli, Gutierrez vicino, piace Kevin: il punto
00:02:43 min
| 19 ore fa
HOJLUND MILAN_1409258HOJLUND MILAN_1409258
serie a
Milan, lo United può aprire al prestito di Hojlund
00:02:49 min
| 19 ore fa
MODESTO PILLOLA_1419170MODESTO PILLOLA_1419170
serie a
Modesto: "In gruppo anche i partenti, alla Juve si fa così"
00:01:21 min
| 19 ore fa
ARBITRIARBITRI
serie a
Serie A, annuncio in campo e Var: gli arbitri si esercitano
00:01:28 min
| 2 giorni fa
CONFERENZA PRESENTAZIONE MILINKOVIC SAVIC LUNGA.transfer_4537784CONFERENZA PRESENTAZIONE MILINKOVIC SAVIC LUNGA.transfer_4537784
serie a
Milinkovic-Savic: "Difficile dire no a uno come Conte"
00:04:52 min
| 2 giorni fa
INTV ROCCHI SU LINEA INTERVENTO VAR.transfer_4525781INTV ROCCHI SU LINEA INTERVENTO VAR.transfer_4525781
serie a
Rocchi: "Var? È ora di passare dal chiaro errore all'errore"
00:01:17 min
| 2 giorni fa
ROCCHI ANNOUNCEMENT IN CAMPOROCCHI ANNOUNCEMENT IN CAMPO
serie a
Rocchi: "Comunicheremo la decisione Var a tutto lo stadio"
00:00:45 min
| 2 giorni fa
MIlanello collegamento calciomercatoMIlanello collegamento calciomercato
serie a
Milan news, test per Modric e Gimenez: tutti con Allegri
00:02:18 min
| 2 giorni fa
juventus koopmeiners ritiro newsjuventus koopmeiners ritiro news
serie a
Un nuovo Koopmeiners per la Juventus: l'obiettivo di Tudor
00:02:00 min
| 3 giorni fa
