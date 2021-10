I due club uniti dall'iniziativa nel ricordo dei due tifosi della Lazio e di Antonio De Falchi. “I fiori sbocciano dove c’è passione e non violenza”, la frase che accompagna l'opera inaugurata in un giardino pubblico romano a 42 anni dalla morte del tifoso della Lazio colpito da un razzo sparato dalla Curva Sud mentre era seduto in Curva Nord dello Stadio Olimpico.