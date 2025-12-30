Corvi: "Rapporto speciale con Buffon, seguiamo Cuesta"

Edoardo Corvi, portiere del Parma, è stato intervistato da Sky Sport: "Da quando si è fatto male Suzuki, sono state settimane difficili, ma ho lavorato con tranquillità e la partita d'esordio è andata bene. Quando sono in campo penso a quello che devo fare e sono concentrato sul quello". Corvi ha parlato del rapporto con Buffon, suo mentore negli anni di Serie B con i giallobù, e con la città di Parma, in cui è cresciuto: " Sento Gigi dopo ogni partita e mi fa spesso i complimenti, anche dopo la Fiorentina: ho un rapporto speciale con lui. È un orgoglio indossare i colori e la maglia della mia città: indossare la fascia di capitano con la Lazio è stata una bella responsabilità". Il giovane portiere del Parma si è concentrato anche sul suo rapporto con Cuesta: "Mi ha stupito la sua gioventù, è un ragazzo come noi e lo seguiamo in tutto e per tutto. Per Natale mi ha regalato un libro che spiega come trasformare gli ostacoli in opportunità: ho iniziato a leggerlo...".