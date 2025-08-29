Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Serie A
Cuesta: "Parma in costruzione, ma rimaniamo concentrati"
00:00:42 min
|
2 ore fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
serie a
Atalanta: "Parma squadra tosta, sarà una partita difficile"
00:00:34 min
| 20 minuti fa
pubblicità
serie a
Conte: "Cagliari? Stessa concentrazione del 23 maggio"
00:06:04 min
| 1 ora fa
serie a
Atalanta, per Ederson niente Parma. Oggi visita a ginocchio
00:01:31 min
| 2 ore fa
serie a
Cuesta: "Tanti spunti post Juve, mi aspetto Atalanta forte"
00:00:48 min
| 2 ore fa
serie a
Inter-Udinese, un ballottaggio e Calhanoglu dal 1': le news
00:01:45 min
| 2 ore fa
serie a
Gasperini: "Sancho? Non bisogna pregare nessuno"
00:05:50 min
| 1 ora fa
serie a
Lecce-Milan, Pulisic dalla panchina: le probabili formazioni
00:01:52 min
| 17 ore fa
serie a
Milan, Jimenez non è stato convocato per il Lecce
00:02:21 min
| 1 giorno fa
serie a
Pisa, Aebischer: "Dobbiamo lavorare uno per l'altro"
00:01:00 min
| 1 giorno fa
serie a
Jashari, problema al perone: si teme un lungo stop
00:00:53 min
| 1 giorno fa
serie a
Lecce-Milan, Allegri: "C'è voglia di riscatto"
00:05:30 min
| 1 giorno fa
serie a
Marin: "Non è una statua che fa la persona"
00:03:41 min
| 1 giorno fa
serie a
Atalanta: "Parma squadra tosta, sarà una partita difficile"
00:00:34 min
| 20 minuti fa
serie a
Conte: "Cagliari? Stessa concentrazione del 23 maggio"
00:06:04 min
| 1 ora fa
serie a
Atalanta, per Ederson niente Parma. Oggi visita a ginocchio
00:01:31 min
| 2 ore fa
serie a
Cuesta: "Tanti spunti post Juve, mi aspetto Atalanta forte"
00:00:48 min
| 2 ore fa
serie a
Inter-Udinese, un ballottaggio e Calhanoglu dal 1': le news
00:01:45 min
| 2 ore fa
serie a
Gasperini: "Sancho? Non bisogna pregare nessuno"
00:05:50 min
| 1 ora fa
serie a
Lecce-Milan, Pulisic dalla panchina: le probabili formazioni
00:01:52 min
| 17 ore fa
serie a
Milan, Jimenez non è stato convocato per il Lecce
00:02:21 min
| 1 giorno fa
serie a
Pisa, Aebischer: "Dobbiamo lavorare uno per l'altro"
00:01:00 min
| 1 giorno fa
serie a
Jashari, problema al perone: si teme un lungo stop
00:00:53 min
| 1 giorno fa
serie a
Lecce-Milan, Allegri: "C'è voglia di riscatto"
00:05:30 min
| 1 giorno fa
serie a
Marin: "Non è una statua che fa la persona"
00:03:41 min
| 1 giorno fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Highlights Serie A
10 video
|
Gol Serie A
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
pubblicità