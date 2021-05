Al 28' di Southampton-Leicester, sull'1-0 dei Saints, l'arbitro Robert Jones ha interrotto il gioco per consentire a Wesley Fofanà, difensore del Leicester, di bere un succo d'arancia e per idratarsi e alimentarsi. Fofana, musulmano osservante, è infatti nel periodo del Ramadan. E secondo la sua confessione, in questo periodo non può assumere cibi solidi nell'arco della giornata che va dall'alba al tramonto. Non è un'iniziativa individuale dell'arbitro, l'eventualità è prevista dalla Premier League per tutta la durata del Ramadan. .