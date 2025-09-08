Ranieri: "Per la Roma importante tenere i conti a posto"

00:01:52 min
|
1 ora fa

Claudio Ranieri è tornato a parlare di Roma nell'intervista esclusiva di Sky Sport Insider. Fra i temi principali quello del fair play finanziario da rispettare con la Uefa: "Dobbiamo tenere i conti in ordine, vedremo nella stagione il piazzamento e dove arriveremo nelle Coppe ma la cosa importante sarà rispettare i parametri economici della Uefa. Per evitare il cartellino rosso che ci escluderebbe dalle coppe se necessario dovremo anche vendere. Operazione Sancho non è stata possibile perché non ci sono state uscite importanti.

COLL INTER BARZAGHICOLL INTER BARZAGHI
serie a
Inter, le ultime sui rientri dei Nazionali
00:01:31 min
| 1 ora fa
pubblicità
COLL MILAN BAIOCCHINICOLL MILAN BAIOCCHINI
serie a
Milan, le ultime da Milanello sulle condizioni di Leao
00:01:23 min
| 1 ora fa
COLL NAPOLI UGOLINICOLL NAPOLI UGOLINI
serie a
Napoli, le condizioni di Rrahmani e Buongiorno
00:01:51 min
| 1 ora fa
aron winter intervistaaron winter intervista
serie a
Winter: "Lazio e Inter, a Sarri e Chivu serve tempo"
00:04:16 min
| 2 giorni fa
tomas locatelli intervistatomas locatelli intervista
serie a
Tomas Locatelli: "Mi rivedo un po' in Nico Paz"
00:03:52 min
| 2 giorni fa
COLL NAPOLI H13COLL NAPOLI H13
serie a
Oggi Napoli-Avellino: test per Buongiorno e Gutierrez
00:00:44 min
| 3 giorni fa
COLL INTER H13COLL INTER H13
serie a
L'Inter batte 3-1 il Padova in amichevole: segna anche Diouf
00:00:35 min
| 3 giorni fa
ERROR! DL050915ERROR! DL050915
serie a
Roma, Gasperini si gode Wesley titolare a destra nel Brasile
00:01:01 min
| 3 giorni fa
COLL NAPOLI H12COLL NAPOLI H12
serie a
Oggi sfida tra 'napoletani': Hojlund vs McTominay e Gilmour
00:01:26 min
| 3 giorni fa
CONF ODOGUCONF ODOGU
serie a
Odogu: "Voglio dimostrare di essere pronto per il Milan"
00:07:01 min
| 3 giorni fa
CONF NKUNKUCONF NKUNKU
serie a
Nkunku: "Non vedo l'ora di iniziare e giocare con Leao"
00:05:55 min
| 3 giorni fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, esperimenti in amichevole col Roma City
00:01:37 min
| 4 giorni fa
COLL INTER BARZAGHICOLL INTER BARZAGHI
serie a
Inter, le ultime sui rientri dei Nazionali
00:01:31 min
| 1 ora fa
COLL MILAN BAIOCCHINICOLL MILAN BAIOCCHINI
serie a
Milan, le ultime da Milanello sulle condizioni di Leao
00:01:23 min
| 1 ora fa
COLL NAPOLI UGOLINICOLL NAPOLI UGOLINI
serie a
Napoli, le condizioni di Rrahmani e Buongiorno
00:01:51 min
| 1 ora fa
aron winter intervistaaron winter intervista
serie a
Winter: "Lazio e Inter, a Sarri e Chivu serve tempo"
00:04:16 min
| 2 giorni fa
tomas locatelli intervistatomas locatelli intervista
serie a
Tomas Locatelli: "Mi rivedo un po' in Nico Paz"
00:03:52 min
| 2 giorni fa
COLL NAPOLI H13COLL NAPOLI H13
serie a
Oggi Napoli-Avellino: test per Buongiorno e Gutierrez
00:00:44 min
| 3 giorni fa
COLL INTER H13COLL INTER H13
serie a
L'Inter batte 3-1 il Padova in amichevole: segna anche Diouf
00:00:35 min
| 3 giorni fa
ERROR! DL050915ERROR! DL050915
serie a
Roma, Gasperini si gode Wesley titolare a destra nel Brasile
00:01:01 min
| 3 giorni fa
COLL NAPOLI H12COLL NAPOLI H12
serie a
Oggi sfida tra 'napoletani': Hojlund vs McTominay e Gilmour
00:01:26 min
| 3 giorni fa
CONF ODOGUCONF ODOGU
serie a
Odogu: "Voglio dimostrare di essere pronto per il Milan"
00:07:01 min
| 3 giorni fa
CONF NKUNKUCONF NKUNKU
serie a
Nkunku: "Non vedo l'ora di iniziare e giocare con Leao"
00:05:55 min
| 3 giorni fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, esperimenti in amichevole col Roma City
00:01:37 min
| 4 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità