Ranieri: "Per la Roma importante tenere i conti a posto"

Claudio Ranieri è tornato a parlare di Roma nell'intervista esclusiva di Sky Sport Insider. Fra i temi principali quello del fair play finanziario da rispettare con la Uefa: "Dobbiamo tenere i conti in ordine, vedremo nella stagione il piazzamento e dove arriveremo nelle Coppe ma la cosa importante sarà rispettare i parametri economici della Uefa. Per evitare il cartellino rosso che ci escluderebbe dalle coppe se necessario dovremo anche vendere. Operazione Sancho non è stata possibile perché non ci sono state uscite importanti.