Raspadori: "Scegliere l'Atletico Madrid è stato semplice"

L'attaccante ex Napoli in un'intervista ha raccontato le prime settimane da giocatore dell'Atletico Madrid. "In Italia questo club è visto tra i top club del mondo. Credo sia stato molto semplice e istintivo scegliere di venire qui. Non è mai facile entrare in un gruppo nuovo, ma a essere sincero è stato tutto molto naturale. Sono campionati diversi, due modi differenti di interpretare il calcio. Come ho potuto vedere in questi primi giorni la qualità è molto alta, c'è molta intensità". Nel VIDEO l'intervista completa a Raspadori.