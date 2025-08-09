Cristante: "Con Gasperini siamo sulla strada giusta"

Bryan Cristante ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport, di seguito ecco un estratto in cui parla di Gian Piero Gasperini: "Conoscevo già il mister, so come lavora e quante cose in più ti può dare. Se sei giovane, una delle più grandi fortune è trovare il mister come allenatore. È un maestro in campo, è tanti anni che allena e sa come valorizzare ogni giocatore. Sta chiedendo il suo gioco, quello che piace a lui, con cui ha sempre fatto benissimo e pian piano ci stiamo adattando tutti. Penso che siamo sulla strada giusta per fare cose importanti".