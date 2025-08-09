Cristante: "Con Gasperini siamo sulla strada giusta"

00:01:35 min
|
18 minuti fa

Bryan Cristante ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport, di seguito ecco un estratto in cui parla di Gian Piero Gasperini: "Conoscevo già il mister, so come lavora e quante cose in più ti può dare. Se sei giovane, una delle più grandi fortune è trovare il mister come allenatore. È un maestro in campo, è tanti anni che allena e sa come valorizzare ogni giocatore. Sta chiedendo il suo gioco, quello che piace a lui, con cui ha sempre fatto benissimo e pian piano ci stiamo adattando tutti. Penso che siamo sulla strada giusta per fare cose importanti".

inter dimarco monaco intervista videointer dimarco monaco intervista video
serie a
Dimarco: "L'Inter deve lottare per vincere ogni anno"
00:01:09 min
| 58 secondi fa
cairo torino intervista videocairo torino intervista video
serie a
Cairo: "Simeone giocatore da Toro, ci provai già nel 2017"
00:13:00 min
| 13 minuti fa
guardiola palermo manchester cityguardiola palermo manchester city
serie a
Guardiola: "Ci meritiamo tutto, abbiamo fatto grandi cose"
00:01:05 min
| 42 minuti fa
de gea ferguson fiorentina manchester united newsde gea ferguson fiorentina manchester united news
serie a
De Gea e Ferguson: l'incontro prima di Fiorentina-United
00:00:50 min
| 3 ore fa
conte presentazione stagioneconte presentazione stagione
serie a
Conte: "Bisogna parlare poco e cercare di fare tanto"
00:01:09 min
| 3 ore fa
gosensgosens
serie a
Gosens: "Conference importante. Con Pioli ci troviamo bene"
00:01:23 min
| 5 ore fa
milan peppemilan peppe
serie a
Milan, squadra in partenza per amichevoli con Leeds-Chelsea
00:04:17 min
| 7 ore fa
ferguson bolognaferguson bologna
serie a
Bologna, si ferma Ferguson: stop di circa tre settimane
00:00:23 min
| 9 ore fa
inter arrivo monacointer arrivo monaco
serie a
Inter-Monaco, l'arrivo dei nerazzurri nel Principato. VIDEO
00:01:46 min
| 10 ore fa
juventus-centro-sportivo-ritiro-bianconero-videojuventus-centro-sportivo-ritiro-bianconero-video
serie a
Juve, dentro il centro sportivo del ritiro bianconero
00:01:03 min
| 11 ore fa
ERROR! SN271013ERROR! SN271013
serie a
Napoli-Girona, l'amichevole sabato 9 agosto su Sky
00:00:37 min
| 13 ore fa
GASPERINI INTV SU CAPITANOGASPERINI INTV SU CAPITANO
serie a
Roma, Gasperini: "Servono dei requisiti per essere capitano"
00:01:50 min
| 13 ore fa
