Roma-Neom, i convocati per l'ultima amichevole: torna Dybala

Ultima amichevole per la Roma prima dell'esordio in campionato contro il Bologna: i giallorossi sfidano il Neom oggi (sabato 16 agosto) alle 17. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei 22 giocatori convocati: torna Paulo Dybala, pronto a rientrare in campo dopo un lungo periodo di assenza e i dolori successivi all'operazione che lo avevano costretto a saltare le amichevoli del ritiro in Inghilterra. Ancora out invece Lorenzo Pellegrini. Qui tutte le news della Roma prima dell’amichevole allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.