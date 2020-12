L'allenatore giallorosso molto polemico con la direzione di Maresca (che l'ha espulso alla fine del primo tempo per proteste) nel post partita della gara pareggiata 0-0 contro la squadra di De Zerbi: "Primo giallo a Pedro non c'era, il fallo di Obiang su Pellegrini era da rosso e c'era un rigore clamoroso. Come mai il Var non ha detto nulla? Decisioni che non si comprendono".