Roma, esperimenti in amichevole col Roma City

00:01:37 min
|
1 ora fa

Nel video con l'inviato Paolo Assogna da Trigoria le ultime news sulla Roma.

COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, oggi le conferenze di Nkunku e Odogu
00:02:10 min
| 2 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Leao in miglioramento, il Milan ci prova per il Bologna
00:04:12 min
| 22 ore fa
COLL PETRUCCICOLL PETRUCCI
serie a
Lazio, allenamenti nel pomeriggio: Guendouzi sarà in campo
00:02:19 min
| 1 giorno fa
INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558INTV ZANIOLO UDINESE SHERATON 01_4035558
serie a
Udinese, Zaniolo: "Mondiale? È il sogno di tutti"
00:02:06 min
| 2 giorni fa
odugu-milan-calciomercato-newsodugu-milan-calciomercato-news
serie a
Milan, l'arrivo di Odugu in Italia
00:00:25 min
| 2 giorni fa
BERGOMI SU OPENDABERGOMI SU OPENDA
serie a
Juve su Openda: cosa può dare all'attacco
00:01:05 min
| 3 giorni fa
RABONA CASTELLANOSRABONA CASTELLANOS
serie a
Castellanos show: l'assist di rabona allo Sky Sport Skill
00:00:32 min
| 3 giorni fa
DE GRANDIS SULLA LAZIODE GRANDIS SULLA LAZIO
serie a
Lazio, cosa ha funzionato: l'analisi di De Grandis
00:01:29 min
| 3 giorni fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Volevamo interrompere il trend casalingo negativo"
00:14:46 min
| 3 giorni fa
VLAHOVICVLAHOVIC
serie a
Juve, il gol di Vlahovic rivisto allo Sky Sport Skill
00:01:37 min
| 3 giorni fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Serve tempo per cambiare abitudini radicate da anni"
00:08:08 min
| 3 giorni fa
SOLIDITà JUVESOLIDITà JUVE
serie a
Solidità Juve: i dati delle prime due giornate
00:01:16 min
| 3 giorni fa
