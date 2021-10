"Da quando è uscita la sentenza allo stalker, ho percepito un grande affetto dai tifosi del Napoli, e da quel giorno è come se giocassi anche con quella maglia. Mi chiedono ancora scusa, ma non devono farlo, perché quella storia non la sapeva nessuno" Così Quagliarella alla presentazione del documentario che racconta la sua storia e la persecuzione da parte di uno stalker.