Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è intervenuto a RTL 102.5 in merito al progetto che Milan e Inter consegneranno al Comune con l'offerta per l'acquisto di San Siro e delle aree adiacenti: "L'obiettivo è vendere l'impianto e le aree alle squadre per l'estate, poi i club inizieranno a fare un nuovo stadio accanto al Meazza. Ci vorrà qualche anno, quando sarà pronto rigenereranno il vecchio San Siro, che è destinato a vivere così come lo conosciamo fino al 2030".