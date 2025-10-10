Sarri a Lazio Style: "Momento complicato, serve pazienza"

00:19:32 min
|
6 ore fa
INTV VIEIRAINTV VIEIRA
serie a
Vieira: "Riuscire a salvarsi sarà ancora più difficile"
00:01:39 min
| 6 ore fa
INTV TREZEGUETINTV TREZEGUET
serie a
Trezeguet: "Tudor sa cosa serve alla Juventus per vincere"
00:01:35 min
| 6 ore fa
PAROLE CAPELLO DA TRENTOPAROLE CAPELLO DA TRENTO
serie a
Capello: "Il Milan può essere il Napoli dello scorso anno"
00:01:53 min
| 7 ore fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, le prossime trasferte saranno a Parma e Bergamo
00:01:40 min
| 8 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter: il punto sulla difesa di Chivu
00:01:22 min
| 10 ore fa
CORNER UGOLINI SU HOJLUNDCORNER UGOLINI SU HOJLUND
serie a
Napoli: un mese di gol per Rasmus Hojlund
00:01:56 min
| 10 ore fa
COLL NAPOLICOLL NAPOLI
serie a
Mercato Napoli, chi ha convinto? De Bruyne top, Lang...
00:02:05 min
| 1 giorno fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, che difesa Allegri: i dati
00:02:22 min
| 1 giorno fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, si avanza con lo Stadio: in attesa della presentazione
00:01:50 min
| 1 giorno fa
INTV GUALTIERIINTV GUALTIERI
serie a
Gualtieri: "Utlima tappa, progetto di grande qualità"
00:05:14 min
| 1 giorno fa
napoli Immersive experience tour virtuale videonapoli Immersive experience tour virtuale video
serie a
"Napoli Immersive Experience", il tour virtuale per i tifosi
00:00:32 min
| 1 giorno fa
SPECIALE MOSTRA TECNOLOGIA MUSEO FIFA OK MIX 251006_3137693SPECIALE MOSTRA TECNOLOGIA MUSEO FIFA OK MIX 251006_3137693
serie a
Innovation in Action, la mostra sull'innovazione nel calcio
00:04:22 min
| 1 giorno fa
