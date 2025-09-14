Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Serie A
Ianni (vice Sarri): "Abbiamo fatto troppo poco"
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 4 ore fa
pubblicità
serie a
Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"
00:00:40 min
| 4 ore fa
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 4 ore fa
serie a
Cuesta: "Dobbiamo lavorare per creare più occasioni"
00:01:32 min
| 4 ore fa
serie a
Pisacane: "Bene la prima vittoria, ma soddisfatto a metà"
00:02:53 min
| 4 ore fa
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 6 ore fa
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 6 ore fa
serie a
Infortunio Dybala, le ultime news dopo Roma-Torino
00:00:22 min
| 7 ore fa
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 8 ore fa
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 22 ore fa
serie a
Juve-Inter, il gol di Adzic analizzato con Sky Sport Skill
00:00:38 min
| 22 ore fa
serie a
Pioli: "Pagati degli errori ma ho visto anche cose buone"
00:05:32 min
| 21 ore fa
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 4 ore fa
serie a
Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"
00:00:40 min
| 4 ore fa
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 4 ore fa
serie a
Cuesta: "Dobbiamo lavorare per creare più occasioni"
00:01:32 min
| 4 ore fa
serie a
Pisacane: "Bene la prima vittoria, ma soddisfatto a metà"
00:02:53 min
| 4 ore fa
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 6 ore fa
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 6 ore fa
serie a
Infortunio Dybala, le ultime news dopo Roma-Torino
00:00:22 min
| 7 ore fa
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 8 ore fa
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 22 ore fa
serie a
Juve-Inter, il gol di Adzic analizzato con Sky Sport Skill
00:00:38 min
| 22 ore fa
serie a
Pioli: "Pagati degli errori ma ho visto anche cose buone"
00:05:32 min
| 21 ore fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Highlights Serie A
7 video
|
Gol Serie A
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
pubblicità