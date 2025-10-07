Matic: "A Roma mancata stabilità, meritavo più rispetto"

Il centrocampista serbo del Sassuolo, ospite a 'L’Originale del lunedì', ha raccontato la precedente esperienza in Serie A con la Roma: "All’inizio non volevo andare data la proposta di un solo anno, poi la scelta per Mourinho, la società e i tifosi”. E sull’addio: "Penso di aver sempre dato il massimo. Il problema sono state le persone che hanno promesso qualcosa e non l’hanno mantenuto, mi è mancata stabilità e non mi sentivo bene così. Ora è passato un po' di tempo, le persone non sono più le stesse e ne parlo tranquillamente. Non sono stati scorretti, ma avrei meritato maggiore rispetto".