Di Lorenzo: "Contenti di quanto espresso in campo"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato così la vittoria conquistata contro il Sassuolo, alla prima giornata di Serie A: “Oggi la squadra ha avuto un atteggiamento e un approccio alla partita giusto. Non era facile perché affrontavamo una squadra vogliosa dopo il ritorno in Serie A. Ci sono state tante difficoltà che, però, la squadra ha gestito nella maniera giusta. Siamo contenti di questa prima vittoria e di quello che abbiamo espresso in campo: c’è un anno di lavoro alla base, i movimenti li conosciamo già e i nuovi si sono inseriti molto bene”.