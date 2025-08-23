Grosso: "Mi è piaciuto lo spirito e la voglia avuta"

Così Fabio Grosso in conferenza al termine del match contro il Napoli, perso per 2-0: “Siamo stati equilibrati e siamo rimasti dentro una partita che per noi era molto difficile. Abbiamo giocato contro una squadra forte, matura, con degli interpreti molto bravi. Sicuramente avremmo potuto creare di più, però mi è piaciuto lo spirito che abbiamo avuto, la voglia di rimanere dentro la gara, l’energia mantenuta nonostante l’uomo in meno e la voglia di creare un’opportunità al 93’. Il Napoli ci ha concesso molto poco, per fare qualcosa di straordinario avrebbero dovuto fare qualcosa in meno, sono una grande squadra e hanno fatto una grande partita. Mi tengo, però, una prestazione di grandissima velocità”.