Serie A, 5^ giornata: 3 partite live su Sky

00:00:30 min
|
32 minuti fa
COMMENTO SU RIGORI NAPOLI PISACOMMENTO SU RIGORI NAPOLI PISA
serie a
Napoli-Pisa, Var e rigori: l'analisi degli episodi a Sky
00:03:20 min
| 41 minuti fa
GOTTI SU NAPOLIGOTTI SU NAPOLI
serie a
Napoli-Pisa vista accanto a un allenatore
00:01:12 min
| 2 ore fa
INCHIESTA PRISMAINCHIESTA PRISMA
serie a
Inchiesta Prisma, patteggiamento per ex vertici Juve
00:01:06 min
| 15 ore fa
INFORTUNI LAZIOINFORTUNI LAZIO
serie a
Lazio, Rovella ha ancora la pubalgia: rischia l'operazione
00:02:22 min
| 17 ore fa
MONTELLA INTEGRALEMONTELLA INTEGRALE
serie a
Montella: "Sono molto felice per Pellegrini"
00:06:46 min
| 18 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli-Pisa, Olivera è favorito su Spinazzola
00:01:55 min
| 21 ore fa
CORNER PETRUCCICORNER PETRUCCI
serie a
Lazio, ko derby fa male. E c'è un'emergenza a centrocampo
00:01:49 min
| 21 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Pellegrini si conquista la fiducia con il gol 'gasperiniano'
00:02:23 min
| 21 ore fa
COLL PAVENTI H 12COLL PAVENTI H 12
serie a
Inter, Dimarco fondamentale nella rosa di Chivu
00:01:13 min
| 21 ore fa
NAPOLI UGOLININAPOLI UGOLINI
serie a
Napoli, con il Pisa Conte valuta il ritorno al 4-3-3
00:01:18 min
| 1 giorno fa
CLUB ROMACLUB ROMA
serie a
Solidità e riaggressione: in cosa la Roma è già gasperiniana
00:03:22 min
| 1 giorno fa
INTV MAROTTAINTV MAROTTA
serie a
Marotta a Sky: "Preoccupato per la situazione di San Siro"
00:03:59 min
| 1 giorno fa
