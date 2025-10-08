Soulé in azzurro? L'Argentina resta la sua priorità

Un inizio super con la Roma, ma non ancora sufficiente per essere convocato dall'Argentina. Matias Soulé per ora non ha fatto breccia nelle gerarchie del ct Scaloni, tanto che il suo agente, Martin Guastadisegno, ha parlato così a LaRoma24.it: "E' l'unico dei giovani argentini a cui non è ancora stata data una possibilità. Matias è italo-argentino, se la situazione non si sbloccasse la possibilità che possa giocare in azzurro c'è". Dichiarazioni che hanno fatto clamore, una sorta di messaggio all'indirizzo del commissario tecnico argentino. Ad oggi, come spiega il nostro inviato Paolo Assogna nel VIDEO, è che la priorità di Soulé resta l'Albiceleste, come peraltro lo stesso attaccante aveva ribadito qualche tempo, ai tempi di Spalletti, alla stessa Nazionale, che ci aveva provato in vista dell'Europeo 2024.