Soulé in azzurro? L'Argentina resta la sua priorità

00:01:40 min
|
4 ore fa

Un inizio super con la Roma, ma non ancora sufficiente per essere convocato dall'Argentina. Matias Soulé per ora non ha fatto breccia nelle gerarchie del ct Scaloni, tanto che il suo agente, Martin Guastadisegno, ha parlato così a LaRoma24.it: "E' l'unico dei giovani argentini a cui non è ancora stata data una possibilità. Matias è italo-argentino, se la situazione non si sbloccasse la possibilità che possa giocare in azzurro c'è". Dichiarazioni che hanno fatto clamore, una sorta di messaggio all'indirizzo del commissario tecnico argentino. Ad oggi, come spiega il nostro inviato Paolo Assogna nel VIDEO, è che la priorità di Soulé resta l'Albiceleste, come peraltro lo stesso attaccante aveva ribadito qualche tempo, ai tempi di Spalletti, alla stessa Nazionale, che ci aveva provato in vista dell'Europeo 2024.

COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
L'assemblea della nuova EFC: presenti 29 club italiani
00:02:27 min
| 1 ora fa
pubblicità
COLL ASSOGNA SU DYBALACOLL ASSOGNA SU DYBALA
serie a
Roma, il rinnovo di Dybala non è all'ordine del giorno
00:01:09 min
| 3 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter, Dimarco è ritornato ai suoi livelli
00:01:55 min
| 2 ore fa
COLL ASSOGNA SU DYBALACOLL ASSOGNA SU DYBALA
serie a
Napoli-Osimhen, l'inchiesta sulle puslvalenze: le ultime
00:03:35 min
| 3 ore fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Terapia Allegri per Leao: confronto vivace dopo Juve-Milan
00:03:12 min
| 3 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter: gli uomini a disposizione di Chivu durante la sosta
00:01:27 min
| 4 ore fa
ALLEGRI SU LEAOALLEGRI SU LEAO
serie a
Allegri: "Leao è nelle sue mani, aiutati che Dio ti aiuta…"
00:00:38 min
| 5 ore fa
ABODIABODI
serie a
Abodi: "San Siro? Non c'è tempo da perdere"
00:00:32 min
| 19 ore fa
COLL UGOLINI H 15.30COLL UGOLINI H 15.30
serie a
Lobotka, infortunio muscolare: lascia la Nazionale
00:02:18 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, Bailey pronto a tornare in gruppo dopo la pausa
00:01:38 min
| 1 giorno fa
COLL GUARDALA' JUVE YILDIZCOLL GUARDALA' JUVE YILDIZ
serie a
Juve, Tudor non rinuncerà a Yildiz dopo le Nazionali
00:02:05 min
| 1 giorno fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, oggi esami strumentali per Lobotka e Politano
00:02:35 min
| 1 giorno fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
L'assemblea della nuova EFC: presenti 29 club italiani
00:02:27 min
| 1 ora fa
COLL ASSOGNA SU DYBALACOLL ASSOGNA SU DYBALA
serie a
Roma, il rinnovo di Dybala non è all'ordine del giorno
00:01:09 min
| 3 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter, Dimarco è ritornato ai suoi livelli
00:01:55 min
| 2 ore fa
COLL ASSOGNA SU DYBALACOLL ASSOGNA SU DYBALA
serie a
Napoli-Osimhen, l'inchiesta sulle puslvalenze: le ultime
00:03:35 min
| 3 ore fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Terapia Allegri per Leao: confronto vivace dopo Juve-Milan
00:03:12 min
| 3 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter: gli uomini a disposizione di Chivu durante la sosta
00:01:27 min
| 4 ore fa
ALLEGRI SU LEAOALLEGRI SU LEAO
serie a
Allegri: "Leao è nelle sue mani, aiutati che Dio ti aiuta…"
00:00:38 min
| 5 ore fa
ABODIABODI
serie a
Abodi: "San Siro? Non c'è tempo da perdere"
00:00:32 min
| 19 ore fa
COLL UGOLINI H 15.30COLL UGOLINI H 15.30
serie a
Lobotka, infortunio muscolare: lascia la Nazionale
00:02:18 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNACOLL ASSOGNA
serie a
Roma, Bailey pronto a tornare in gruppo dopo la pausa
00:01:38 min
| 1 giorno fa
COLL GUARDALA' JUVE YILDIZCOLL GUARDALA' JUVE YILDIZ
serie a
Juve, Tudor non rinuncerà a Yildiz dopo le Nazionali
00:02:05 min
| 1 giorno fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, oggi esami strumentali per Lobotka e Politano
00:02:35 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità