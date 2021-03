L'europarlamentare irlandese ha celebrato in aula il successo in rimonta del Toro sul Sassuolo: "Noi irlandesi siamo sempre dalla parte degli sfavoriti e il fatto che i granata abbiano vinto proprio oggi, nel giorno di San Patrizio, mi rende felice". La passione di Wallace per il Torino è nata grazie alla sorella, che vice da 35 anni in Piemonte.