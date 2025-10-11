Totti: "Non mi aspettavo la Roma prima. Se continua così…"

Da New York per l’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex numero 10 ha Parlato della Nazionale in campo stasera contro l’Estonia e della ‘sua’ Roma, prima in campionato: “Questa Nazionale speriamo sia un gruppo unico -ha detto Francesco Totti- Con un grande mister che riesca a portarci al mondiale. Cosa presterei della Nazionale 2006 a quella di oggi? Tutto”. Poi sulla Roma in testa in Serie A: “Nessuno si aspettava la Roma prima in classifica, neanche Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli. L’obiettivo principale è tornare in Champions, poi se a metà campionato o a sette/otto partite della fine fosse ancora davanti l’obiettivo diventerebbe diverso. La difficoltà è rimanere primo, spero che la Roma ci resti il più possibile”.