Totti: "Non mi aspettavo la Roma prima. Se continua così…"

00:02:20 min
|
10 ore fa

Da New York per l’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex numero 10 ha Parlato della Nazionale in campo stasera contro l’Estonia e della ‘sua’ Roma, prima in campionato: “Questa Nazionale speriamo sia un gruppo unico -ha detto Francesco Totti- Con un grande mister che riesca a portarci al mondiale. Cosa presterei della Nazionale 2006 a quella di oggi? Tutto”. Poi sulla Roma in testa in Serie A: “Nessuno si aspettava la Roma prima in classifica, neanche Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli. L’obiettivo principale è tornare in Champions, poi se a metà campionato o a sette/otto partite della fine fosse ancora davanti l’obiettivo diventerebbe diverso. La difficoltà è rimanere primo, spero che la Roma ci resti il più possibile”.

ULTIM'ORA SaelemaekersULTIM'ORA Saelemaekers
serie a
Saelemaekers, infortunio in Nazionale: salta il Galles
00:00:35 min
| 3 ore fa
david pizarro intervista romadavid pizarro intervista roma
serie a
Pizarro: "Stravedo per Koné, Gasp come Spalletti e Bielsa"
00:03:11 min
| 9 ore fa
INTV VIEIRAINTV VIEIRA
serie a
Vieira: "Riuscire a salvarsi sarà ancora più difficile"
00:01:39 min
| 1 giorno fa
INTV TREZEGUETINTV TREZEGUET
serie a
Trezeguet: "Tudor sa cosa serve alla Juventus per vincere"
00:01:35 min
| 1 giorno fa
sarri-intervista-video-laziosarri-intervista-video-lazio
serie a
Sarri a Lazio Style: "Momento complicato, serve pazienza"
00:19:32 min
| 1 giorno fa
PAROLE CAPELLO DA TRENTOPAROLE CAPELLO DA TRENTO
serie a
Capello: "Il Milan può essere il Napoli dello scorso anno"
00:01:53 min
| 1 giorno fa
COLL BAIOCCHINICOLL BAIOCCHINI
serie a
Milan, le prossime trasferte saranno a Parma e Bergamo
00:01:40 min
| 1 giorno fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter: il punto sulla difesa di Chivu
00:01:22 min
| 1 giorno fa
CORNER UGOLINI SU HOJLUNDCORNER UGOLINI SU HOJLUND
serie a
Napoli: un mese di gol per Rasmus Hojlund
00:01:56 min
| 1 giorno fa
COLL NAPOLICOLL NAPOLI
serie a
Mercato Napoli, chi ha convinto? De Bruyne top, Lang...
00:02:05 min
| 2 giorni fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, che difesa Allegri: i dati
00:02:22 min
| 2 giorni fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, si avanza con lo Stadio: in attesa della presentazione
00:01:50 min
| 2 giorni fa
