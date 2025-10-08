Udinese e Piacenza Volley insieme al Bluenergy Stadium

00:00:12 min
|
1 giorno fa

Una giornata di sport, energia e grande entusiasmo ha unito Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Udinese Calcio e Bluenergy Group in un evento speciale ospitato al Bluenergy Stadium di Udine. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e collaborazione tra due importanti realtà sportive italiane, legate dalla passione per la competizione e dall’energia di Bluenergy Group, main sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha dato il proprio nome allo stadio di Udine, casa delle partite casalinghe dell’Udinese Calcio.

COLL NAPOLICOLL NAPOLI
serie a
Mercato Napoli, chi ha convinto? De Bruyne top, Lang...
00:02:05 min
| 6 ore fa
pubblicità
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, che difesa Allegri: i dati
00:02:22 min
| 9 ore fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, si avanza con lo Stadio: in attesa della presentazione
00:01:50 min
| 9 ore fa
INTV GUALTIERIINTV GUALTIERI
serie a
Gualtieri: "Utlima tappa, progetto di grande qualità"
00:05:14 min
| 8 ore fa
napoli Immersive experience tour virtuale videonapoli Immersive experience tour virtuale video
serie a
"Napoli Immersive Experience", il tour virtuale per i tifosi
00:00:32 min
| 10 ore fa
SPECIALE MOSTRA TECNOLOGIA MUSEO FIFA OK MIX 251006_3137693SPECIALE MOSTRA TECNOLOGIA MUSEO FIFA OK MIX 251006_3137693
serie a
Innovation in Action, la mostra sull'innovazione nel calcio
00:04:22 min
| 10 ore fa
INTV MAROTTA SU BOARDINTV MAROTTA SU BOARD
serie a
Inter, Marotta nominato nell'Executive Board dell'EFC
00:01:36 min
| 10 ore fa
COLL INTERCOLL INTER
serie a
Inter, a Roma senza Thuram: chi in coppia con Lautaro
00:01:05 min
| 10 ore fa
INTV RIVA SU SAN SIRO EVENTO PADEL 08-10_5447526INTV RIVA SU SAN SIRO EVENTO PADEL 08-10_5447526
serie a
San Siro a Inter-Milan, assessore Riva: "Rogito entro 10/11"
00:01:51 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNA FRIEDKINCOLL ASSOGNA FRIEDKIN
serie a
Roma: la visita di Friedkin al centro sportivo di Trigoria
00:01:39 min
| 1 giorno fa
COLL MODUGNO LOBOTKACOLL MODUGNO LOBOTKA
serie a
Napoli, c’è lesione sia per Lobotka sia per Politano
00:02:14 min
| 1 giorno fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
L'assemblea della nuova EFC: presenti 29 club italiani
00:02:27 min
| 1 giorno fa
COLL NAPOLICOLL NAPOLI
serie a
Mercato Napoli, chi ha convinto? De Bruyne top, Lang...
00:02:05 min
| 6 ore fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, che difesa Allegri: i dati
00:02:22 min
| 9 ore fa
COLL ROMACOLL ROMA
serie a
Roma, si avanza con lo Stadio: in attesa della presentazione
00:01:50 min
| 9 ore fa
INTV GUALTIERIINTV GUALTIERI
serie a
Gualtieri: "Utlima tappa, progetto di grande qualità"
00:05:14 min
| 8 ore fa
napoli Immersive experience tour virtuale videonapoli Immersive experience tour virtuale video
serie a
"Napoli Immersive Experience", il tour virtuale per i tifosi
00:00:32 min
| 10 ore fa
SPECIALE MOSTRA TECNOLOGIA MUSEO FIFA OK MIX 251006_3137693SPECIALE MOSTRA TECNOLOGIA MUSEO FIFA OK MIX 251006_3137693
serie a
Innovation in Action, la mostra sull'innovazione nel calcio
00:04:22 min
| 10 ore fa
INTV MAROTTA SU BOARDINTV MAROTTA SU BOARD
serie a
Inter, Marotta nominato nell'Executive Board dell'EFC
00:01:36 min
| 10 ore fa
COLL INTERCOLL INTER
serie a
Inter, a Roma senza Thuram: chi in coppia con Lautaro
00:01:05 min
| 10 ore fa
INTV RIVA SU SAN SIRO EVENTO PADEL 08-10_5447526INTV RIVA SU SAN SIRO EVENTO PADEL 08-10_5447526
serie a
San Siro a Inter-Milan, assessore Riva: "Rogito entro 10/11"
00:01:51 min
| 1 giorno fa
COLL ASSOGNA FRIEDKINCOLL ASSOGNA FRIEDKIN
serie a
Roma: la visita di Friedkin al centro sportivo di Trigoria
00:01:39 min
| 1 giorno fa
COLL MODUGNO LOBOTKACOLL MODUGNO LOBOTKA
serie a
Napoli, c’è lesione sia per Lobotka sia per Politano
00:02:14 min
| 1 giorno fa
COLL COSATTICOLL COSATTI
serie a
L'assemblea della nuova EFC: presenti 29 club italiani
00:02:27 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità