Udinese e Piacenza Volley insieme al Bluenergy Stadium

Una giornata di sport, energia e grande entusiasmo ha unito Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Udinese Calcio e Bluenergy Group in un evento speciale ospitato al Bluenergy Stadium di Udine. L’incontro ha rappresentato un momento di condivisione e collaborazione tra due importanti realtà sportive italiane, legate dalla passione per la competizione e dall’energia di Bluenergy Group, main sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che ha dato il proprio nome allo stadio di Udine, casa delle partite casalinghe dell’Udinese Calcio.