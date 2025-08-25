Runjaic: "Soddisfatto? No, in alcune fasi serve più qualità"

Le parole dell’allenatore dell’Udinese in conferenza stampa, Kosta Runjaic, dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona di Paolo Zanetti: “Le prime partire possono essere complicate, ci sono ancora i carichi da smaltire sia a livello fisico che mentale. Non sono soddisfatto del risultato, speravamo di raccogliere di più. Non abbiamo avuto la velocità necessaria per giocare contro una squadra che difende basso. Siamo andati in vantaggio dopo un calcio d’angolo, ma non siamo riusciti a raddoppiare. In alcune fasi ci è mancata un po’ di qualità”.