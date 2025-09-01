Udinese, Zaniolo: "Mondiale? È il sogno di tutti"

Intervistato da Sky, il nuovo acquisto dell'Udinese Nicolò Zaniolo ha detto: "L'ultima settimana è stata veramente complessa, sono felicissimo di poter giocare in questo club. Mi metterò a disposizione del mister e della squadra per raggiungere grandi traguardi. La trattativa andava avanti da più di un mese e mi hanno fatto sentire apprezzato, parte di un progetto importante. Mondiale? È il sogno di qualunque ragazzo, tutti lo desideriamo. Per arrivarci bisogna allenarsi forte e dimostrare sul campo ogni domenica. Voglio aiutare l'Udinese a fare meglio dello scorso anno, poi se arriverà anche la chiamata in Nazionale sarà ancora meglio. Forza Udinese".