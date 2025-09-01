Udinese, Zaniolo: "Mondiale? È il sogno di tutti"

00:02:06 min
|
4 ore fa

Intervistato da Sky, il nuovo acquisto dell'Udinese Nicolò Zaniolo ha detto: "L'ultima settimana è stata veramente complessa, sono felicissimo di poter giocare in questo club. Mi metterò a disposizione del mister e della squadra per raggiungere grandi traguardi. La trattativa andava avanti da più di un mese e mi hanno fatto sentire apprezzato, parte di un progetto importante. Mondiale? È il sogno di qualunque ragazzo, tutti lo desideriamo. Per arrivarci bisogna allenarsi forte e dimostrare sul campo ogni domenica. Voglio aiutare l'Udinese a fare meglio dello scorso anno, poi se arriverà anche la chiamata in Nazionale sarà ancora meglio. Forza Udinese".

odugu-milan-calciomercato-newsodugu-milan-calciomercato-news
serie a
Milan, l'arrivo di Odugu in Italia
00:00:25 min
| 11 ore fa
pubblicità
BERGOMI SU OPENDABERGOMI SU OPENDA
serie a
Juve su Openda: cosa può dare all'attacco
00:01:05 min
| 1 giorno fa
RABONA CASTELLANOSRABONA CASTELLANOS
serie a
Castellanos show: l'assist di rabona allo Sky Sport Skill
00:00:32 min
| 1 giorno fa
DE GRANDIS SULLA LAZIODE GRANDIS SULLA LAZIO
serie a
Lazio, cosa ha funzionato: l'analisi di De Grandis
00:01:29 min
| 1 giorno fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Volevamo interrompere il trend casalingo negativo"
00:14:46 min
| 1 giorno fa
VLAHOVICVLAHOVIC
serie a
Juve, il gol di Vlahovic rivisto allo Sky Sport Skill
00:01:37 min
| 1 giorno fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Serve tempo per cambiare abitudini radicate da anni"
00:08:08 min
| 1 giorno fa
SOLIDITà JUVESOLIDITà JUVE
serie a
Solidità Juve: i dati delle prime due giornate
00:01:16 min
| 1 giorno fa
BERGOMI SU INTERBERGOMI SU INTER
serie a
Bergomi: "Chivu deve entrare nella testa dei giocatori"
00:01:26 min
| 1 giorno fa
CONF VIEIRACONF VIEIRA
serie a
Vieira: "Meritavamo di più, fatto la gara che volevamo"
00:12:11 min
| 1 giorno fa
TUDOR OKTUDOR OK
serie a
Tudor: "La squadra mi piace, belle sensazioni"
00:08:45 min
| 1 giorno fa
UGOLINI NAPOLIUGOLINI NAPOLI
serie a
Il Napoli batte il Cagliari e accoglie Hojlund
00:01:40 min
| 1 giorno fa
odugu-milan-calciomercato-newsodugu-milan-calciomercato-news
serie a
Milan, l'arrivo di Odugu in Italia
00:00:25 min
| 11 ore fa
BERGOMI SU OPENDABERGOMI SU OPENDA
serie a
Juve su Openda: cosa può dare all'attacco
00:01:05 min
| 1 giorno fa
RABONA CASTELLANOSRABONA CASTELLANOS
serie a
Castellanos show: l'assist di rabona allo Sky Sport Skill
00:00:32 min
| 1 giorno fa
DE GRANDIS SULLA LAZIODE GRANDIS SULLA LAZIO
serie a
Lazio, cosa ha funzionato: l'analisi di De Grandis
00:01:29 min
| 1 giorno fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Volevamo interrompere il trend casalingo negativo"
00:14:46 min
| 1 giorno fa
VLAHOVICVLAHOVIC
serie a
Juve, il gol di Vlahovic rivisto allo Sky Sport Skill
00:01:37 min
| 1 giorno fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Serve tempo per cambiare abitudini radicate da anni"
00:08:08 min
| 1 giorno fa
SOLIDITà JUVESOLIDITà JUVE
serie a
Solidità Juve: i dati delle prime due giornate
00:01:16 min
| 1 giorno fa
BERGOMI SU INTERBERGOMI SU INTER
serie a
Bergomi: "Chivu deve entrare nella testa dei giocatori"
00:01:26 min
| 1 giorno fa
CONF VIEIRACONF VIEIRA
serie a
Vieira: "Meritavamo di più, fatto la gara che volevamo"
00:12:11 min
| 1 giorno fa
TUDOR OKTUDOR OK
serie a
Tudor: "La squadra mi piace, belle sensazioni"
00:08:45 min
| 1 giorno fa
UGOLINI NAPOLIUGOLINI NAPOLI
serie a
Il Napoli batte il Cagliari e accoglie Hojlund
00:01:40 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità